Shibuya Vem de Tóquio a inspiração para os cruzamentos em X feitos nos últimos meses na cidade de São Paulo. Este tipo de travessia cruzada de pedestres é comum na capital do Japão; está no bairro de Shibuya o maior destes cruzamento na cidade e também no mundo. A cada três minutos, oito semáforos interrompem o tráfego de veículos para liberar o de pedestres.