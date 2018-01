Show de cores

Com pouco dinheiro, até albergue era artigo de luxo. Resolvi dormir no carro, que amanhecia coberto de gelo. O frio era insuportável nas madrugadas, mesmo com várias camadas de roupas - um saco de dormir é indispensável para quem decidir fazer o mesmo. Com sorte, você passará a noite olhando um céu estrelado e as luzes da aurora boreal.

As atrações. Banff e Jasper são para esquiar. O Yukon é repleto de montanhas, rios, geleiras e florestas.

Melhor época. Outono.

Quanto custa. O bilhete SP-Calgary-SP sai por US$ 898 na Air Canada (0--11- 3254-6630).

