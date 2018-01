Shows, cinema e muita festa para Brasília

Os recentes escândalos que abalaram o governo do Distrito Federal ofuscaram um pouco o brilho da celebração pelos 50 anos de Brasília. A verba programada para o evento foi reduzida à metade (serão R$ 10 milhões) e ainda caiu por terra a ideia de trazer atrações internacionais ? U2 e Paul McCartney foram cogitados.

Mesmo assim, não dá para ficar indiferente à data e a cidade mantém um calendário de eventos comemorativos. Mais tímido, é verdade, mas ainda recheado de boas atrações.

Música na Esplanada

A cantora Daniela Mercury será a mestre de cerimônias da festa gratuita marcada para o dia 21, data da inauguração de Brasília. Estão previstos shows com Claudia Leitte e as bandas Paralamas do Sucesso e NX Zero. Mais: www.venhaparabrasilia.com.br.

Restaurações

A reforma do Palácio do Planalto, sede do poder na capital federal, será entregue no dia da festa. Já a Catedral ficará pronta só em junho. Mas estará aberta no dia do cinquentenário.

Cenário de filmes

De 13 a 30 de abril, o Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília realiza uma mostra com 17 filmes nos quais a capital federal serve como cenário ? entre eles, a Idade da Terra, de Glauber Rocha. Mais: (61) 3310-7081.

Até o Mickey

A festa oficial incluirá uma parada com personagens Disney, que desfilarão pelo Eixo Monumental, dia 21, às 10h30. Mais tarde, à 0h30, a Esplanada dos Ministérios será tomada por fogos de artifício.

Homenagem do Sesc

Os espaços culturais do Sesc na cidade estão repletos de espetáculos culturais durante o mês inteiro. Este fim de semana será dedicado à atividade física com o evento 50 Horas de Esporte. Até o dia 30 haverá abertura de exposição de figurinos de teatro, travessia a nado do Lago Paranoá, exibição de skatistas, revoada de pipas, concerto de música clássica... Mais: sescdf.com.br.