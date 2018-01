Shows de música e dança pelo Brasil

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Curitiba, os eventos são tão tradicionais que se tornaram atrações turísticas. Como o espetáculo do Coral Infantil do HSBC, que completa 20 anos com o tema Unidos por um Natal Feliz.

Das janelas do Palácio Avenida, no centro da cidade, 160 crianças entoam canções de Natal e também clássicos da MPB. Neste ano, a atriz convidada e mestre de cerimônia é Isabela Garcia. As próximas apresentações do coral ocorrem na sexta-feira, no sábado e no domingo, sempre às 20h30. Chegue com pelo menos 20 minutos de antecedência - é grátis.

Uma vez na cidade, prepare um roteiro para ver outras atrações típicas desta época. Pelo terceiro ano consecutivo, o Hotel Radisson promove o show da Árvore Encantada. São 50 mil lâmpadas para iluminar as 60 crianças do Coral Curumim, que interpretam o tradicional auto natalino e o pastoril brasileiro. Os shows estão marcados para os dias 17 e 22, às 21 horas. Grátis.

Quem curte fazer umas comprinhas não pode deixar de incluir na programação as feiras natalinas. A da Praça Osório, por exemplo, funciona até 23 de dezembro, de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas - aos domingos, das 14 às 20 horas. Confira a programação de Natal na cidade: natalcuritiba.com.br.

Com tempo, vá até São José dos Pinhais, a apenas 15 quilômetros de Curitiba. Lá fica a Casa do Papai Noel, com presépios gigantes, trenós e tudo o mais a que o bom velhinho tem direito. Os visitantes podem participar da oficina de bolachas, assistir a grupos folclóricos e comprar na feirinha. A casa ficará aberta até dia 23, das 18 horas às 22h30. Entrada a R$ 5.

Na praia. No Rio, a grande atração será o show de Roberto Carlos na Praia de Copacabana, em um palco montado em frente ao Copacabana Palace. Será a primeira vez em 35 edições que o cantor vai fazer seu tradicional especial de Natal ao vivo. No repertório, antigos sucessos do rei, que receberá no palco convidados como a escola de samba Beija-Flor. O show está marcado para o dia 25, às 21h30.

Já no interior do Estado, quem se destaca neste período é Penedo. Colonizada por finlandeses, a cidade também tem uma Casa de Papai Noel. É, na verdade, um parque temático, com estrutura para apresentar espetáculos de música, teatro e dança. E um correio que recebe as cartas das crianças de todo o País. Entrada a R$ 3.

Que tal um clima mais europeu para celebrar o Natal? Em plena Serra da Mantiqueira, Monte Verde se destaca com o 3º Festival de Natal. Todo sábado, às 19 horas, um grupo se apresenta na Avenida Monte Verde entoando canções natalinas.

Até 6 de janeiro, o clima de Natal embala Campos do Jordão. As crianças adoram a Casa do Papai Noel, em Capivari, onde elas podem fabricar brinquedos e escrever cartas. Nesse período, 26 restaurantes da cidade preparam menu especial.

Shows gratuitos - como de Martinho da Vila e dos Paralamas do Sucesso -, manifestações tradicionais e desfiles alegóricos fazem parte da programação doCiclo Natalino do Recife, que segue até 6 de janeiro em diferentes pontos da cidade.

