Shows para encantar adultos e crianças

1 Finding Nemo ? The Musical

Quase ao estilo Broadway, a versão de Procurando Nemo é tão bem feita que chama atenção também dos adultos. Os cenários do fundo do mar, a iluminação e os efeitos sonoros são de arrasar. No Animal Kingdom

2 Festival of the Lion King

Simba, Timão e Pumba recriam a história do Rei Leão, que virou sucesso no cinema e em montagens teatrais que já percorreram o mundo. No Animal Kingdom

3 Beauty and the Beast ? Live on Stage

As músicas que marcam o filme estão lá, assim como a dança e todo o romantismo da história emocionante de A Bela e a Fera. No Hollywood Studios

4 Barney

Os muito pequenos não conseguem desgrudar os olhos do musical apresentado pelo dinossauro roxo e seus amigos B.J. e Baby Bop. No Island of Adventures

5 Dream-Along with Mickey

O cenário é a fachada do Castelo da Cinderela e o enredo fala da importância dos sonhos. Precisa de mais? Pois vocês verão nos 20 minutos de show as princesas com seus pares, Peter Pan, Wendy, Capitão Gancho e toda a turma do Mickey. No Magic Kingdom