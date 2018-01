Siga as setas amarelas em território nacional

Passos dos Jesuítas

A caçula das rotas brasileiras foi inaugurada na costa paulista há duas semanas, entre os municípios de Peruíbe e Ubatuba. Um trajeto de 360 quilômetros que pode ser feito em várias etapas. A ideia é refazer os passos do missionário José de Anchieta pela mata atlântica no século 16.

O site dá as informações para caminhar com segurança. Diferentemente de outros trajetos, que entregam ao viajante um passaporte para ser carimbado por donos de estabelecimentos ao longo do percurso, terá totens eletrônicos onde os peregrinos validarão cartões magnéticos.

Por enquanto, apenas o trecho sul do roteiro foi inaugurado, entre Peruíbe e Bertioga - 21 totens estão instalados. Com 12 validações você já recebe certificado de peregrino. No site, amigos e familiares podem acompanhar sua caminhada quase em tempo real.

Caminho da Fé



São 17 pontos de partida e um único de chegada: o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na cidade paulista de Aparecida. Rota peregrina mais extensa do País, passa por 29 cidades em São Paulo e Minas Gerais e chega a ter 542 km desde o ponto mais distante, em São Carlos - a 17 dias de caminhada,

Para quem faz questão do certificado de peregrino, é permitido caminhar e pedalar. Vale começar em qualquer dia do ano: basta pagar a taxa de R$ 5, preencher um formulário e assinar um termo de responsabilidade. A organização entrega credencial, mapa e a lista de pousadas conveniadas. Também é possível comprar camisetas e cajados. Mais de 13 mil pessoas já fizeram o trajeto em oito anos. Pousadas, bares e lanchonetes pelo caminho carimbam a credencial. Na chegada ao Santuário, é preciso levar o documento à secretaria da Pastoral, onde sua autenticidade é conferida (há quem tente burlar as regras a cavalo, de carro ou moto) e, só então, emitido o certificado de peregrino mariano.

Caminho do Sol



Criado em 2006, liga Santana de Parnaíba a Águas de São Pedro, num trajeto de 241 quilômetros - 11 dias de marcha - pelo interior do Estado de São Paulo. Como a região é toda cercada por fazendas, canaviais e áreas particulares, o idealizador, José Palma, firmou acordos e parcerias para que os peregrinos não encontrem dificuldades além das já esperadas cãibras e bolhas. Paga-se R$ 93 de inscrição, mais seguro de R$ 7,80, e a hospedagem diretamente para as pousadas, que cobram, em média, de R$ 80 a R$ 85 a diária com café da manhã, almoço e jantar.

Caminho da Luz



A caminhada de 200 quilômetros é quase toda feita pelas montanhas de Minas Gerais perto das divisas com os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Começa em Tombos, onde está a quinta maior cachoeira em volume d'água no País. E termina, sete dias depois, no Pico da Bandeira, o terceiro mais alto em território nacional. O trajeto pode ser percorrido também de bicicleta ou a cavalo, sempre passando por fazendas centenárias, cachoeiras, e antigas estações de trem.

Caminho das Missões



Os gaúchos Romaldo Melher e Claudio Reinke tinham o sonho de contar a história de sua região levando as pessoas a percorrer e entender os caminhos que ligavam os antigos povoados missioneiros - hoje Patrimônios da Humanidade - em um território que hoje pertence ao Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Por isso, o perfil do caminho é muito mais histórico que religioso.

Há trajetos de 72, 172 e 325 quilômetros - todos terminam em Santo Ângelo - que podem ser percorridos em 3, 7 ou 13 dias, respectivamente. Os dois mais longos também podem ser feitos de bicicleta em 3 e 5 dias. A caminhada guiada custa entre R$ 220 a R$ 1.790 por pessoa.

