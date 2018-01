Silêncios japoneses e mudanças venezianas Nosso incansável viajante manda noticias de Tóquio, para onde não ia há algum tempo. É ele quem conta: “Well, my friends, adoro essa cidade e esse país. Um lugar onde as pessoas fazem mesuras para as outras, adoram jazz e bossa nova, produzem e consomem ótimos whiskies e, last but not least, respeitam seus idosos, só pode ser amazing. Felizmente eu falo japonês – embora com imperfeições –, condição que, of course, resolve-me um monte de problemas. Mas o que eu gostaria mesmo era de entender os longos silêncios dos japoneses; eles, é fácil notar, são mais eloquentes que as palavras. In other words: quase sempre o que não falam é muito mais relevante do que o que dizem. Velhos e sábios amigos como Renato Modernell e Walterson Sardenberg Sobrinho já diziam: um povo com talheres simples e língua complicada; que serve toalhas quentes e peixes frios; well, nunca será fácil compreendê-los. Mas temos todas as razões para admirá-los.”