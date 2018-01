Sinta-se na estrada

Os 34 apartamentos (com preços a partir de € 135 ou R$ 351) são decorados com peças originais de carros famosos. Há camas montadas em modelos antigos - é possível dormir sobre um Mercedes 280 S dos anos 1960 ou em um Cadillac Eldorado vermelho de 1965. Ou, ainda, no Fusca adaptado para ficar idêntico a Herbie, do filme Se Meu Fusca Falasse (1968).

Também é possível escolher suítes temáticas, como a que tem decoração inspirada na Rota 66 e as que lembram oficina mecânica e lava-rápido. Aproveite para visitar o museu do hotel, com mais de 50 modelos antigos da coleção dos proprietários.