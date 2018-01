Sinta-se um desbravador em Klein Curaçau

Acorde cedo para encarar a aventura: os barcos costumam partir antes das 7 horas. E não esqueça de levar um remedinho para não marear, já que, algumas vezes, o mar agitado pode causar desconforto.

São cerca de 13 quilômetros desde o porto de Curaçau até a pequena e desabitada ilha, vencidos em uma viagem de aproximadamente 1h30. Com sorte, é possível até ver golfinhos acompanhando as embarcações.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As empresas que operam o passeio, como a Miss Ann Boat Trips (www.missannboattrips.com) e a Mermaid Boat Trips (www.mermaidboattrips.com), costumam incluir no preço café da manhã, almoço, bebidas (normalmente, cervejas e drinques são cobrados à parte) e até o snorkel para você poder apreciar corais coloridos e a bela fauna marinha. Os preços giram em torno de US$ 60.

De resto, você terá o dia inteiro para explorar a ilha. Cuidado: não há muitas sombras, então proteja-se do sol com chapéu e muito protetor solar.