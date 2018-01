Sinta-se um verdadeiro ganhador do Oscar Mesmo à distância, Nova York e Chicago encontraram uma forma de participar da festa do Oscar. Como um astro de Hollywood, você pode andar pelo tapete vermelho, subir ao palco, segurar a estatueta (verdadeira), tirar fotos e até improvisar um discurso de agradecimento. Gratuito, o evento Meet the Oscars vai até 7 de março no Columbus Circus (em Nova York) e no North Bridge (em Chicago). Também é possível conferir fotografias de antigos ganhadores como a atriz Bette Davis. Mais: www.oscars.org.