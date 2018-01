Sites para procurar O melhor ponto de partida é o Google. Digite, entre aspas, as palavras mágicas "vacation rentals" e, fora das aspas, o nome da cidade desejada, em inglês. Na primeira página vão aparecer os sites mais quentes. Faça uma segunda pesquisa, com o nome da cidade seguido de "apartments". Pronto. Você já tem com o que brincar por uma semana.