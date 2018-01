Sitges, a pequena Ibiza

Fuja. Barcelona é mesmo uma cidade fascinante. Mas são tantas atrações, tantos turistas e tanto barulho que compensa escapar da capital da Catalunha por pelo menos algumas horinhas. Pegue o trem da Renfe (www.renfe.es) na Estação Passeig de Gracia. Cerca de 35 quilômetros - e 40 minutos - depois você estará em Sitges para curtir um dia diferente.

Única: cenário de casas brancas debruçadas sobre o Mediterrâneo

Cartão-postal. O vilarejo tem casinhas brancas debruçadas sobre o Mediterrâneo e estreitas ladeiras com jeito de Grécia. Sua elegante orla lembra a francesa Nice e o agito noturno até lhe rendeu o apelido de pequena Ibiza. Resumindo: sol, praia, cultura e diversão num cenário de novela nem tão desbravado assim. Um sonho.

Fama. Sitges era uma pacata vila de pescadores quando ganhou status entre intelectuais, a partir dos anos 1930. Graças à iniciativa de pessoas como Santiago Russiñol - a casa-estúdio do pintor e escritor virou o Museu Cau Ferrat -, a cidade se converteu num centro de difusão do modernismo. Artistas que, na época, voltavam ricos da aventura nos Estados Unidos contratavam arquitetos da moda para projetar mansões. Hoje, o moderno da paisagem contrasta com traços medievais conservados.

Passeio. Depois de passar o dia na praia de areia fina e água clara - mulheres podem arriscar o topless -, vale a pena se perder pelas charmosas ruas para descobrir feiras de artesanato, ateliês e mercearias. Sitges é conhecida por seus antiquários e pelo mercado que ocorre desde a Idade Média ao redor da prefeitura. Na praça, visite a Igreja Sant Bartomeu i Santa Tecla, do século 17, símbolo da cidade.

Despedida. Termine o dia em um dos restaurantes da orla, que servem pratos da culinária mediterrânea, como o xató (salada com frutos do mar ao molho de amêndoa e avelã). Ou num agitado bar. Só não perca o último trem de volta a Barcelona, às 22h26. Site: http://www.sitgestour.com