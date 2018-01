Skate à beira-mar

Se no mar você pode demorar um pouco mais para evoluir, no asfalto a coisa ganha outro contorno (embora as quedas sejam mais doloridas). Mais precisamente no Venice Skate Park, uma das pistas de skate mais famosas do mundo – e o melhor, pública. Caso você já seja um habitué, abra espaço na mala, porque ali é sua Disneylândia. Observar skatistas profissionais e amadores habilidosos só fará sua técnica melhorar. E alguns desses mesmos skatistas dão aulas particulares. Afinal, você está na área onde nasceu o skateboard, apelidada de Dogtown nos anos 1970 – assista ao filme Dogtown e Z-Boys (2001), dirigido por Stacy Peralta e narrado por Sean Penn. Agora, se quiser só alugar um skate para andar no calçadão, a Maui and Sons cobra U$ 5 por hora.

Onde: desde US$ 47 a hora/aula, com equipamento e instrutor particular na Go Skate