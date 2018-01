Snorkel para ver de perto peixes e tartarugas Há dois anos estive no Parque Marinho do Recife de Fora, em Porto Seguro, e fiquei triste com o que vi. Uma bagunça generalizada de escunas, centenas de turistas sem orientação e, literalmente, um mar de corais depredados - afinal, o passeio consiste em caminhar sobre este frágil ecossistema. A experiência me deixou com receio do que encontraria no Recife de Timbebas, a 50 minutos de navegação desde Prado, já na área do Parque Nacional Marinho de Abrolhos.