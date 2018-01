Sob chuva e as bênçãos de Shiva, uma versão particular do Ganges É verdade que o tempo estava instável e que já chovera no caminho de carro até o lago Grand Bassin. Mas, ceticismos à parte, difícil duvidar de que era presente dos céus a chuva grossa que começou a cair 20 minutos depois que nos misturamos à multidão do festival hindu Maha Shivaratri. Eles rezam por chuva, considerada bênção. E o visitante entra no clima da festa tão única.