Sobre a linha imaginária, três marcos

O marco mais famoso fica na Ciudad Mitad del Mundo (www.mitaddelmundo.com), parque temático a 14 quilômetros da capital. Entre apresentações de bandas, playgrounds, lojas de souvenir e comidas típicas, visitantes pagam US$ 2 e se divertem tirando fotos com um pé em cada lado da linha.

Cerca de 200 metros ao norte está o Museo Intiñan (museointinan.com.ec), que garante estar de fato sobre a linha (localização atestada por medição de um tal GPS militar). Independentemente de onde esteja a verdadeira linha, o Intiñan traz uma abordagem mais científica para explicar a divisão do mundo. Com experimentos interativos, um guia mostra que a água gira em sentido horário no Hemisfério Sul, anti-horário no Norte e cai verticalmente sobre a linha - há cientistas, contudo, que dizem se tratar de um mito. Além disso, quem equilibra um ovo sobre um prego leva um diploma. Dos cinco do nosso grupo, só um conseguiu. Com papo sério e bem didático de um astrônomo, o marco de Cayambe tem um quê esotérico. Um círculo de pedras de 20 metros de diâmetro e, ao centro, um totem oco de fibra de vidro de 8 metros de altura, que faz as vezes de um relógio de sol. Nos solstícios (março e setembro), ao meio-dia, o sol incide de maneira precisamente perpendicular ao chão. Se não conseguir visitar nessas datas, o especialista ajuda a entender temas complexos. /F.M.