Sobre o ato de viajar solitário

Convalescendo do lamentável (em suas palavras) pifão de aquavit que o acometeu no casamento de Peer e Kaila, mr. Miles inspirou-se na bravura de Roald Amundsen para encarar a empreitada. Mas não tardou a se envergonhar de seu cansaço inicial ao constatar que centenas de infantes noruegueses de cabelos branquinhos ("crianças idosas", segundo as palavras do impagável Rick Rollo, que o acompanhou nas pedaladas) percorriam o mesmo trajeto com enorme facilidade.

A seguir, ele responde à pergunta da semana:

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mr. Miles: não sei se culpo minha "imperícia relacional", mas tenho dificuldade em conhecer gente quando viajo, o que me desmotiva a sair daqui. O que o senhor acha do ato de viajar solitário?

Célio Gurfinkel Marques de Godoy, por e-mail

"Well, my friend: confesso que são limitados os meus conhecimentos de psicologia, mas me atrevo a supor que sua "imperícia relacional" - seja lá o que isso signifique - não se manifeste apenas no ato de viajar. Pelo simples caminho da lógica, therefore, concluo que, na Noruega, no México, em Botsuana ou em sua própria cidade, o problema persistirá inalterado.

Pela lei das probabilidades, however, quanto maior e mais variado for o número de pessoas a que você se expuser, melhores serão suas chances de encontrar alguém que descubra nessa sua imperícia um charming appeal. Em outras palavras: qualquer viagem que você fizer pode lhe reservar uma atração turística inesperada. Don't you agree?

Sou, as you know, um praticante do ato de viajar solitário sobre o qual você me pergunta. Encontro imensa alegria em caminhar sem destino e observar com atenção. Quase sempre acabo conhecendo pessoas por esse simples motivo. Observo, surpreendo-me e, of course, pergunto. Foi dessa forma que fiz tantos amigos ao redor do mundo. Perguntando, interessando-me. Sempre, however, com curiosidade genuína e senso de oportunidade.

Envergonho-me de pensar na possibilidade de ser invasivo. Portanto apresento-me com gentileza, manifesto minha curiosidade e, usually, obtenho uma resposta. Suponho que muitas das pessoas que, mais tarde, tornaram-se good fellows me dirigiram um primeiro olhar ligeiramente irônico. Incomodadas, perhaps, pelos meus modos e trajes britânicos. I don't blame them. Se um hindu entrasse em um pub londrino usando um traje tradicional Mailooga, ele também causaria estranhamento inicial, I presume.

É claro, my good Célio, que também topo com gente mal-educada em minhas jornadas. Mas, como diria minha saudosa tia Antonine, "quem precisa deles?". Faça as malas, fellow, e viaje porque novos ares e lugares deslumbrantes são sempre uma boa companhia. E, just in case, para evitar o agravamento de sua "imperícia relacional", deixe a França e a Argentina para uma segunda jornada. I'm sure that you know what I mean."

* Mr. Miles é o homem mais viajado do mundo. Esteve em 132 países e 7 territórios ultramarinos