Sol, mar e mordomias a preços camaradas

A segunda quinzena de novembro geralmente marca o fim da temporada de furacões no Caribe e a proximidade da alta estação, que vai de dezembro a abril. Para quem sonha com dias de sol e vida mansa nas ilhas banhadas por águas azuis-claríssimas, mas não pode (ou não quer) gastar muito, Cancún e Punta Cana são os destinos com o melhor custo-benefício de toda a região.

Por pouco mais de US$ 1 mil (para partidas nos meses de dezembro ou janeiro, exceto feriados), as operadoras de viagem brasileiras têm pacotes de uma semana em Cancún, com aéreo, hospedagem, hotel e traslados de chegada e partida. Custa a partir de US$ 1.091 na Agaxtur, US$ 1.195 na Nascimento e US$ 1.888 na CVC.

Outra vantagem da cidade mexicana é a variada oferta de passeios. Parque naturais, ruínas maias e esportes aquáticos estão no cardápio.

Em família. Em Punta Cana, a grande vantagem é o sistema all inclusive dos resorts, o que torna as opções ideais para famílias. Por US$ 1.321 por pessoa em quarto duplo (na Nascimento) você se hospeda por sete noites, com refeições incluídas, além do bilhete aéreo. Pacote semelhante sai por US$ 2.027 na Agaxtur e US$ 2.328 na CVC.

A República Dominicana, onde fica Punta Cana, sai na frente ao reduzir a burocracia para receber brasileiros. Não há necessidade de tirar visto: na chegada ao país, você compra um cartão turístico por cerca de US$ 10 e pode ficar no país por até 60 dias.

Tendências

Saint Barthélemy

A ilha da vez quando o assunto é Caribe, aquela onde todo mundo quer (ou deveria) estar. É para lá que as celebridades dos Estados Unidos fogem durante o inverno no Hemisfério Norte. Europeus descolados também frequentam a ilha. Saindo do Brasil, há pacotes por a partir de 1.272 (cerca de US$ 1.800), com a Interpoint, e US$ 2.919, com a Nascimento.

Barbados

Servida por um voo direto a partir de São Paulo desde o meio do ano, Barbados tem tudo para virar um hit entre brasileiros nesta e nas próximas férias. Especialmente porque a democrática ilha conta com opções que variam das econômicas e descoladas às mais exclusivas (e caras).

A Nascimento tem pacote de uma semana, com café, por a partir de US$ 1.201. Na Agaxtur, os preços começam em US$ 1.341.

Aruba

Extremamente árida, ensolarada e distante da rota dos furacões, esta possessão holandesa tem ainda a vantagem de não ser dos destinos caribenhos mais caros para os brasileiros. Por isso, ganha cada vez mais fãs.

O pacote da Nascimento custa a partir de US$ 1.408 (sete noites e café); US$ 1.764 da Agaxtur (seis noites e café); e US$ 1.778 na CVC (sete noites e café). Palm Beach é o melhor ponto de hospedagem da ilha, onde ficam os resorts.

