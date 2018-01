Solte os cachorros: 5 dicas essenciais para viajar com o animal de estimação

MIAMI - Há muito tempo queria fazer uma viagem ao lado do meu cãozinho Stitch, um senhorzinho de 15 anos – ou aproximadamente 77 anos em idade humana. Tive dúvidas se isso seria bom para ele em razão da sua idade avançada, mas decidi ir em frente. E, no começo de agosto, levei Stitch para Miami.

Foram dez dias em uma cidade que, definitivamente, pode ostentar o título de pet friendly, com parques, praias, hotéis e até restaurantes receptivos a quem está com seu bichinho de estimação. Mas, antes de aproveitar tudo isso, foi preciso muita organização para dar conta de reunir toda a documentação necessária.

Para viajar no Brasil, basta pedir um atestado de saúde para seu veterinário, mas a burocracia aumenta sensivelmente no caso de destinos internacionais. Por esse motivo, quanto antes você definir os rumos da sua viagem, melhor. Escolha um destino que seu bichinho também possa aproveitar e considere a distância envolvida. Como Stitch é muito tranquilo, encarei com ele a viagem de oito horas para Miami, mas se o seu pet é mais agitado, pode ser o caso de mudar de itinerário (considerando, claro, uma viagem de lazer).

Em resumo: cada passo deve ser muito planejado – dependendo do destino, as regras mudam e você pode precisar de até 60 dias para regularizar a situação do animal. Alguns cuidados, no entanto, são comuns, independentemente do rumo que vocês tomarem: vacinação, vermifugação e antipulgas em dia, além da documentação. No caso dos Estados Unidos, começamos os preparativos 30 dias antes do embarque. Encha-se de disposição: há muita burocracia envolvida.

Lembre-se que as regras de transporte variam de acordo com a companhia aérea. E considere adquirir um carrinho para seu cão se quiser levá-lo com você a todos os lugares. Eles também se cansam – e, no caso do Stitch, foi fundamental considerando sua idade avançada. Nas próximas páginas, um roteiro para você estar sempre com a melhor companhia em Miami: a de seu bichinho.