Sónar Barcelona

Mais do que um tradicional evento de música eletrônica, o Sónar é pioneiro em mesclá-la às novas tecnologias, à arte e ao design. Por meio da música, propõe reunir gente apaixonada por artistas pouco conhecidos e disposta a se abrir a sonoridades nada convencionais. Ainda que concentre nomes de peso na programação, como Chemical Brothers e Duran Duran, os quase 100 artistas convidados, entre músicos e performers, são o destaque.

O evento está concentrado na Fira de Barcelona, em Montjuic, na porta do metrô Plaza Espanya. Não se acampa por lá, a boa é encontrar opções no Bairro Gótico, como o Kabul (desde A 13 ou R$ 44; kabul.es), hostel badalado que, mesmo na Plaza Real, consegue ter quartos silenciosos. O festival desembarca na América do Sul em dezembro, com edições em Buenos Aires (3), Santiago (5) e Bogotá (7). De A 54 (R$ 184 a A 180 (R$ 614). Mais: sonar.es.