Sonho e realidade

Sim, existe um lugar fora dos livros de fábulas e dos filmes com efeitos especiais onde sonhos se realizam. Com ajuda da tecnologia e de uma equipe de engenheiros com imaginação de sobra, os parques Disney (Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot Center e Hollywood Studios), Sea World (Sea World, Discovery Cove e Busch Gardens) e Universal (Universal Studios e Island of Adventure) conseguem transformar em realidade os sonhos mais amalucados.

Por exemplo: trazer a Antártida e suas temperaturas negativas para dentro de um parque na Flórida. Leve um casaco para enfrentar o frio de Antarctica: Emperor of Penguin, a mais recente (e milionária) atração do Sea World, inaugurada há um mês. Ali, o hábitat dos pinguins foi reproduzido em detalhes: até a iluminação muda de acordo com a época do ano.

Achou pouco? Imagine participar de uma batalha para derrotar os malvados Decepticons? Na última quinta-feira, a Universal abriu ao público Transformers: The Ride 3D, um simulador no qual você integra o exército dos Autobots, os mocinhos da história. No fim de 2012, a Disney colocou todos dentro do castelo da Fera na nova Fantasyland do Magic Kingdom e, para o ano que vem, promete uma área dedicada ao filme Avatar em outro de seus parques, o Animal Kingdom.

Como se pode perceber, em Orlando não há limites para a diversão. Ou melhor, apenas um: o do seu cartão de crédito. O dólar em crescente alta inspira cuidados, especialmente nos shopaholics (mesmo os mais contidos podem sentir os sintomas). Mas, ainda assim, os preços vão parecer até coisa de sonho.