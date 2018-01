Sonhos e desilusões à beira-rio

As residências se distribuem ao redor de um campo de futebol. Ao fundo, a maior construção funciona como centro comunitário, onde crianças recebem os forasteiros com canto e dança. As mães exibem artesanato no canto do salão. "É a nossa fonte de renda com o turismo. Fora isso, não temos nenhum recurso a mais", diz a professora Helda Pineda.

Ali, como noutros povoados, um xamã cuida da saúde pública. "Se dependêssemos do governo, estaríamos mortos", diz Carmen Mozambite, de 78 anos, que divide com Santos Aricari, 77, e a neta Reyna, 4, uma casa de palafita. Na frente da residência, postes com fiação indicam que a eletricidade vai chegar. "Já faz mais de dois anos, e nada." No mundo das águas, os moradores não têm acesso a água potável. Para beber, só depois de fervida.