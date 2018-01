Sopa de cactos e iguana no cardápio local

Você vai entender melhor o paladar dos curaçolenhos em uma visita ao restaurante Piasa Bieu. É possível ver um ou outro turista, mas o local é mais frequentado pelos moradores. A portuguesa dona do único supermercado de Otrobanda, o guia turístico, as vendedoras das lojas de Punda, todo mundo vai comer no Piasa Bieu. Bom e barato, tem no cardápio a exótica e apreciada sopa de cactos, chamada de cadushi. Há também uma versão de caruru, uma sopa de quiabo (com baba e tudo), acompanhada de polenta. E espere encontrar muito peixe: eles adoram, principalmente ensopado. As porções são bem servidas.

Mas se você acha que comer bem em um avião é impossível, deve conhecer o Air Curaçao (Koraalspechtweg s/nº, em frente ao Hotel Breezes). "Uma companhia aérea de Aruba quebrou, então compramos o avião e o transformamos em restaurante", explica o proprietário, Nelson Antunes. Isolado em uma área verde, dá a sensação de que teve de pousar ali de emergência. Nelson prepara um ótimo cabrito na cozinha do Air Curaçao, que, apesar de servir pratos tradicionais da ilha, é focado na cozinha venezuelana.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se quiser conhecer melhor a comida típica da Venezuela, um bom passeio é o Mercado Flutuante, em Punda. Diariamente, barcos ancoram no porto com produtos trazidos de lá.