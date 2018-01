Sopa de salmão ou sanduíche de rena?

Sabe aqueles lugares de cidades pequenas para médias onde todo mundo se encontra? O Market Square, às margens do Báltico, é mais ou menos assim. Ali, todos os dias pela manhã, se instala o mercado de peixes e, aos domingos, juntam-se a ele barracas de badulaques no melhor estilo camelódromo. Boa idéia para comprinhas e para uma experiência gastronômica diferente em Helsinque. Entre bancas de cachorro-quente e pizza é possível encontrar esquisitices geralmente saborosas, como sopa de salmão, a 5 (R$ 13), ou sanduíches de carne de rena (sim, aquele bichinho fofo do Papai Noel) por, em média, 8 (R$ 21) - preço bem em conta para a capital finlandesa; ainda acompanha batatas fritas com casca. Se não quiser arriscar, vá de yakissoba de frutos do mar, também por 8. Antes de se jogar nessa farra culinária, lembre-se que esse não é, nem de longe, o lugar mais refinado para comer na cidade. Turistas e locais se amontoam em mesas coletivas de madeira à beira-mar (se o frio pegar, algumas barracas disponibilizam aquecedores) e têm de se virar com garfos, facas e copos de plástico. Mas, quem liga? Ao lado do Market Square fica o Mercado Kauppahalli, que dá nome ao quarteirão. Ali, entre dezenas de bancas de tudo quanto é tipo de comida - de sushi a hambúrguer -, você pode encomendar um belo carpaccio de rena para saborear no hotel ou, ainda mais exótico, comprar um naco de lingüiça de alce, a 55 (R$ 144) o quilo. HARROD'S LOCAL Depois de colocar à prova seu lado, digamos, excêntrico, corra para o maravilhoso mundo das compras comuns. Em Helsinque fica a Stockmann, maior loja de departamentos da cidade, espécie de Harrod''s local. Quer saber? Sensacional. A loja foi fundada em 1862 e se tornou uma referência finlandesa. Hoje, há filiais em sete cidades do país, além de Rússia, Estônia e Letônia. No andar de comidas e bebidas, a variedade de chocolates e outras coisinhas engordativas é enorme. Mas há muito, muito mais: setores de cosmético, de roupas, de eletroeletrônicos, seções exclusivas para casamentos e uma área só de produtos para sauna - uma mania do finlandês. No subsolo, um bom supermercado. CHOCOLATES Sentar para saborear um cappuccino ou um chocolate quente torna-se uma experiência bem bacana em Helsinque. Isso porque a Finlândia é a casa da marca Fazer de chocolates, criadora de algumas delícias inesquecíveis. A marca tem lojas espalhadas pela capital onde, além de provar petiscos simples e caprichados - doces e salgados -, você ainda pode comprar essas delícias para encher a mala. Não resista. Mercado Kauppahalli: todos os dias, das 8 às 18 horas Stockmann: Aleksanterinkatu, 52; www.stockmann.fi/portal/en Fazer Chocolates: Shopping Forum; Mannerheimintie, 20