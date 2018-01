Sopro de inovação na histórica e tradicional Belém

Bons ventos também sopram em Belém. Mais conhecido pela majestade do Mosteiro dos Jerônimos e pelas calorias dos pasteizinhos, o tradicionalíssimo bairro passou por um lifting gradual nos últimos anos. E ganhou atrativos capazes de levar até ali um público que busca opções culturais e alta gastronomia - e não só a riqueza arquitetônica da zona monumental.

O primeiro grande movimento foi a chegada do Museu Colecção Berardo, em 2006, com irretocável acervo de arte moderna e contemporânea. As composições coloridas de Mondrian convivem com o surrealismo de Pablo Picasso e os delírios de Andy Warhol, só para falar de alguns destaques em exposição.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre a Torre de Belém (conhecida dos livros de história) e o Padrão dos Descobrimentos, foi inaugurado, no início do ano, um cinco-estrelas da rede Altis. O hotel-design tem como restaurante principal o Feitoria, comandado pelo chef José Cordeiro, uma estrela Michelin.

Veja também:

Tão gira

24 horas entre as modernidades do Bairro Alto

Admirável Parque das Nações

Mas a abertura mais esperada é a do novo Museu Nacional dos Coches, projeto do mestre brasileiro Paulo Mendes da Rocha. Já em construção, o prédio principal será erguido sobre pilares, abrindo espaço para uma praça. Uma ponte de vidro vai ligar a área do acervo ao anexo, onde funcionará a administração, um restaurante e um auditório. O museu, que hoje fica na Praça Afonso de Albuquerque, é o mais visitado de Lisboa.

PÔR DO SOL

Depois de se abastecer de arte e pastéis, aceite uma sugestão. Pegue algo para beber e siga até a Torre de Belém, para ver o sol morrer no Rio Tejo. Um pouquinho antes disso, as luzes do ocaso terão brincado com os ângulos da antiga torre. Garantia de ótimas fotos e de momentos excepcionais no fim do dia - daqueles que a gente se lembra por décadas.

Outras pessoas estarão por ali, fazendo o mesmo. Várias tantas terão escolhido ver o pôr do sol no Parque das Nações. Espero que você, a essa altura, tenha admirado os dois.

Museu Berardo: www.museuberardo.com; grátis

Mosteiro dos Jerônimos: www.mosteirojeronimos.pt; entrada a 6 ou 8 euros (inclui a Torre de Belém)

Museu Nacional dos Coches: www.museudoscoches-ipmuseus.pt; ingresso a 4 euros

Altis Belém Hotel & Spa: www.altishotels.com

TENTAÇÃO

Pastéis de Belém, os autênticos, você só encontra na Antiga Confeitaria de Belém (www.pasteisdebelem.pt). A receita dos calóricos e sensacionais doces é mantida no mais absoluto sigilo desde 1837. Entre na fila e garanta sua dose de pastéis quentinhos, recém-saídos do forno.