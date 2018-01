Sossego e clima de interior a poucos quilômetros de Natal

Com um grande arraial montado em torno do Ginásio Poliesportivo Osmundo Farias, o Festival de Quadrilhas Juninas, em Monte Alegre (RN), a 51 quilômetros da capital, Natal, deve receber cerca de 80 mil pessoas em oito dias de evento. Todos os dias, entre 18 e 3 horas.

Para quem estiver fora do ginásio, a iluminação feita por lamparinas e bandeirinhas coloridas decora com graça a festa. Além disso, mais de cem barracas vão aplacar a fome do espectador com churrasquinho de bode, queijo coalho assado e pé de moleque, entre outras gostosuras típicas. Para matar a sede depois do forró, a cerveja e as cachaças da região são sempre as principais pedidas.

Apesar da agitação do entorno, o público se interessa mesmo é pelas apresentações dentro do ginásio.

Em clima de partida de futebol e ao som de música ao vivo, até torcida organizada é formada para prestigiar as quadrilhas. Neste ano, cerca de 180 grupos vão mostrar seus talentos durante a fase eliminatória do festival, entre 14 e 20 de junho, divididos em três categorias: tradicional, estilizada e comédia.

Na tradicional, ou matuta, as moças vestem roupas de tecido barato - geralmente chitão - e os homens, calças com remendos e chapéus de palha. Na estilizada, as mulheres usam peças luxuosas e os homens, terno. Já na comédia, celebridades viram alvo do bom humor nordestino. Homens se vestem como Xuxa, Madonna ou quem estiver em destaque.

Os grupos vencedores em em cada categoria (de todas as noites) se classificam para a final - em 25 de junho. As campeãs ficam com o título de melhor quadrilha do Rio Grande do Norte. Para organizar a festa, Monte Alegre investiu cerca de R$ 40 mil neste ano.