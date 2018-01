Souvenirs refinados na clássica Viena

Os produtos ficam dispostos em malas antigas, que dão à loja um ar descontraído. Designers exclusivos criaram camisetas com cortes diferenciados e estampas divertidas, que custam, em média 40. Símbolos da cidade, como a roda gigante do Parque Prater, ganham um cuidadoso design em buttons. Caixas de fósforo com fotos de pontos turísticos se transformam em divertidos ímãs de geladeira. Mas um dos souvenirs mais criativos é o porta-moedas feito com embalagem das deliciosas bolachas Manner (cerca de 15), verdadeiro ícone local.