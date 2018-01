Sovereign O QUE TEM A MAIOR CABINE Com capacidade para abrigar até 2.733 passageiros, o navio da Pullmantur passa por Rio de Janeiro e Búzios (RJ), Santos (SP), Salvador e Ilhéus (BA) e Maceió. Sua suíte Royal com varanda é a maior da próxima temporada e acomoda até quatro pessoas. O espaço de 62,24 metros quadrados possui um dormitório independente e uma sala de estar. No transatlântico, os hóspedes encontram duas piscinas, spa, salão de beleza e academia.