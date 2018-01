Stranger Things: cidade de Jackson virou Hawkins

Não é de hoje que a Georgia virou queridinha das produções de TV por causa de seus incentivos fiscais (vá ao site bit.ly/seriegeorgia para descobrir diversos pontos de gravação no Estado). Stranger Things também surfou nessa onda, e boa parte das filmagens foi realizada em cidadezinhas próximas a Atlanta.

O centrinho da pequena Jackson se transformou em Hawkins com a ajuda da produção e muitos baldes de tinta. O sinistro exterior dos Laboratórios de Hawkins, onde são realizados experimentos com Eleven, são, na verdade, o Briarcliff Campus da Univerdade Emory de Atlanta (prédio B, 1.256 Briarcliff Road NE).

O bosque onde ocorrem diversas cenas assustadoras (incluindo o sumiço de Will e Barb) é bem convidativo na vida real: trata-se do Georgia International Horse Park, onde ocorrem competições equestres e passeios como trilha a cavalo ou mountain bike. Também foram gravadas cenas do bosque no Stone Mountain Park, uma área repleta de atrativos familiares como bondinho panorâmico, fazendinha, passeio de trem, entre outros.

A pedreira onde o suposto corpo de Will é encontrado (e onde Eleven salva seus amigos do bullying de valentões da escola) chama-se Bellwood Quarry e, no momento, está fechada para visitação. Há um projeto, no entanto, para transformar a área em parque aberto ao público, e as discussões estão avançadas. Pode haver novidades em breve – não antes da estreia da segunda temporada da série, em outubro.