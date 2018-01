Sua empresa aérea trata bem as crianças? Enquanto resorts, cruzeiros e hotéis procuram criar atrativos às famílias, com tratamento caprichado para os viajantes mirins, voar com crianças, cada vez mais, se torna uma tarefa exaustiva. E dispendiosa. Desde que as empresas aéreas aumentaram ao máximo o número de assentos e reduziram serviços, os passageiros se veem obrigados a pagar tarifas extras para tudo, da refeição à bagagem - custo que aumenta consideravelmente no caso das famílias.