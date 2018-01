Sua vez de ensinar

Mantido pelo hotel Unique Garden (uniquegarden.com.br; diária desde R$ 1.300, com café, em chalé para duas pessoas), há um centro comunitário que promove formação para os moradores do entorno. Alfabetização, redação, costura, instrumentos musicais, reciclagem e atividades de lazer, como canto coral, são algumas das atividades promovidas ali - os funcionários do próprio hotel atuam como instrutores. Boa parte deles são voluntários.

É aqui que o hóspede pode colaborar. O espaço é permanentemente aberto a visitas e quem quiser pode se dispor a ajudar em projetos específicos: ministrar oficinas de música, informática ou outras habilidades, por exemplo. A atuação, claro, precisa ser previamente combinada.