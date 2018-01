Suave despertar às margens do lago No sopé dos Alpes, ao norte da Itália, o Lago de Como faz jus à sua reputação de playground dos milionários. Deserto durante o inverno, o lago desperta do seu sono em meados de março, quando multidões lotam as pequenas cidades que se agrupam em torno dele, como Bellagio, Menaggio, Tremezzo, Varenna. Nos últimos anos, a cidade de Como tem se tornado mais interessante para seus visitantes, independentemente do saldo da sua conta bancária. Novos espaços trouxeram vida à região e transformaram seu centro num local a ser visto. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO E ANNA CAPOVILLA