Subida ao vulcão que destruiu a 'pequena Pompeia'

Comece escolhendo um dia claro e com previsão de tempo firme, para reduzir a chance de ser surpreendido por uma precipitação, que surge de repente, encobre a bela vista e ainda pode tornar o caminho escorregadio. Em compensação, o trajeto é muito bem sinalizado. Com calma, você chega lá no alto, vê parte da cratera e observa o Mar do Caribe. Todos os anos, milhares de pessoas escalam as três faces da montanha, que é monitorada para verificar atividades sísmicas.

O Monte Pelée foi responsável pela maior tragédia envolvendo um vulcão no século 20. Em 8 de maio de 1902, uma violenta erupção soterrou, em poucos minutos, a cidade de Saint-Pierre, então capital econômica. Cerca de 30 mil pessoas morreram e o local ficou conhecido como "pequena Pompeia". Louis-Auguste Cyparis, que havia sido preso em um calabouço subterrâneo por vadiagem, foi um dos dois únicos sobreviventes. A cela que o protegeu dos gases tóxicos está aberta a visitas. / P.F.