Subúrbio chique esquenta La Paz

NICHOLAS GILL / LA PAZ , THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

Empurrado por um projeto de culinária de Claus Meyer, cofundador do Noma, em Copenhague, a endinheirada região tem visto um afluxo de empreendimentos modernos que a cidade há tempos não via.

Aula de cozinha

restaurantgustu.com

Restaurante e escola de culinária com 40 lugares financiado pela Fundação Claus Meyer Melting Pot e inaugurado há um ano, o Gustu está ajudando a incentivar no país uma revolução culinária. Os chefs Kamilla Seidler, da Dinamarca, e Michelangelo Cestari, da Venezuela, treinaram a equipe boliviana para executar menu-degustação de 15 pratos utilizando só produtos locais, incluindo vinhos de altitude e destilados, igual ao que é feito nos melhores restaurantes do mundo.

Cafezinho gostoso

roasterboutique.com

Com café local tão saboroso, por que a maioria dos bolivianos bebe café solúvel? Inaugurado há dois anos por cafeicultores locais que produzem o orgânico Café Takesi, o Café Roaster Boutique usa o conceito "da fazenda para a xícara" para vender cafés cultivados em altitude. Os grãos são torrados no fundo da loja e passados na máquina de sua preferência.

Saudável escolha

oesta.do/redvegano

Se a altitude estiver embaralhando sua cabeça, você pode até achar que está no Brooklyn, por conta dos tatuados e cabeludos garçons que servem suco de cenoura, kombucha e coquetéis verdes no Red Monkey. Deixe-os cuidar do seu soroche, o mal de altitude, com uma dose de elixir de folha de coca. Eis um moderno restaurante vegano em um bairro residencial, não longe do mercado Achumani. Amantes de produtos cultivados no local vão adorar, já que mais de um terço dos ingredientes vem de perto, do jardim do chef.

Dormir, comer e desfilar

casa-grande.com.bo

Com um átrio de vidro de oito andares e 65 quartos, o Casa Grande Hotel se tornou rapidamente uma das principais pedidas hoteleiras em La Paz, que em geral se limita à presença das grandes redes no centro. No térreo, o restaurante Yerba Buena, decorado com estátuas de pedra de Tiwanaku e bambu, trouxe um chef treinado na Espanha e atrai señoritas da Zona Sul para almoçar saladas com truta defumada, enquanto o bar do terraço, conhecido por seus martínis e uma multidão de salto alto, é um ponto de burburinho.

Enclave artístico

oesta.do/meridaromero

O casal Daniela Mérida e José Miguel Romero abriu o espaço de arte Mérida Romero há dois anos no meio da zona cultural crescente na Avenida Montenegro, anel viário de São Miguel, um dos bairros de luxo que compõem a Zona Sul. De um lado, uma galeria de arte contemporânea, com exibições mensais dos principais escultores e pintores bolivianos. Do outro, uma butique de moda que vende joias refinadas para mulheres e roupas de designers locais.