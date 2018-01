Sucessão de cartões-postais em San Cristóbal Haja diversidade de paisagens num mesmo lugar. San Cristóbal, a última parada do meu roteiro em Galápagos, foi surpreendente. A ilha conquistou os visitantes em três etapas. A primeira começou às 6 horas da manhã, com o sistema de som das cabines interrompendo o sono de todos. No bote que levaria o grupo do navio à ilha, uma profusão de rostos cansados e braços se espreguiçando. Logo saberíamos que foi por uma ótima causa. Ou melhor, causas, centenas delas.