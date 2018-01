Suítes exclusivas e vistas exuberantes pelo mundo

Na baía de São Francisco, Califórnia, o farol de East Brother (ebls.org) também funciona como um cama & café. Em estilo vitoriano, o espaço foi recém-reformado - cada um dos cinco quartos exibe uma decoração diferente. Para o jantar, gastronomia refinada acompanhada de vinho ou champanhe. O local conta com um guia que leva os turistas para conhecer a ilha.

Outro dos hotéis-farol mais exclusivos fica a 110 quilômetros de Amsterdã, na cidade de Harlinger. Há apenas um apartamento, e quem passa a noite lá nem reclama da cansativa escada em caracol que leva até lá o topo da construção, onde uma exuberante vista se abre. Erguido em 1920, só virou hotel em 1999, com todas as regalias: além da mais confortável suíte, com amenities de grife, há uma aconchegante área de jantar no terceiro andar, sob a cúpula do farol. Site: vuurtoren-harlingen.nl. /B.T.