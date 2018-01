SummerStage

O festival de verão que contagia Nova York desde 1986 tem suas datas oficiais e calendário completo divulgados no fim de maio. A maioria dos shows é gratuita; concertos com cobrança de ingresso, como o do The Kooks (em 24 de junho; US$ 35, oesta.do/summerstageny), são considerados beneficentes. O palco é montado no Central Park; entre pela 5ª Avenida com a 69th Street. De metrô, a estação é a Hunter College das linhas 4 e 6.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os hotéis mais próximos são os de Midtown Manhattan, o que inclui a região da Times Square, área de tarifas elevadas. Para economizar, procure promoções em Lower Manhattan – hotéis do Financial District, área de Wall Street, dão descontos no fim de semana. Outra opção é o Bronx, na linha 5 do metrô, que para na 59th Street. No Opera House Hotel (operahousehotel.com), a diária para dois custa desde US$ 140.