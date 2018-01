Supermoderno metrô de Dubai

Prestes a completar um ano, em setembro, o metrô de Dubai opera com cerca de metade das estações abertas. Trata-se de uma alternativa de transporte relevante em uma cidade tomada por congestionamentos. Os vagões são confortáveis e viajam por viadutos a maior parte do percurso, o que permite ver os arranha-céus no horizonte.

Em alguns pontos restam inconvenientes. A estação Burj Khalifa, que leva ao prédio mais alto do mundo e ao maior shopping da cidade, fica a 10 minutos a pé destes pontos turísticos. A caminhada é feita entre ruas em obras e sem calçada. Outros são perfeitos, como a estação Mall of the Emirates, praticamente dentro do shopping homônimo.

Se vale a pena? Sem dúvida, nem que seja pela curiosidade. E para ver as água-vivas gigantes que, para quem ficou curioso, enfeitam a estação Khalid Bin Al Waleed. O bilhete custa desde 1,80 dirhams (R$ 0,90). Informações: dubaimetro.ae.