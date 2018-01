Surpresas nos parques de Orlando

No novo complexo I-Drive 360 (i-drive360.com), destaca-se a Orlando Eye, roda-gigante de 122 metros de altura. Há ainda lojas, restaurantes, aquário e o museu de cera Madame Tussauds.

E já imaginou correr em família e ser recebido pelos personagens mais queridos da Disney? Esse é um dos desafios do Walt Disney World Marathon Weekend (rundisney.com), de 6 a 10 de janeiro. No mesmo mês, na Universal (universalorlando.com), fãs do bruxinho mais famoso do cinema podem conferir a Celebration of Harry Potter, nos dias 29, 30 e 31.

Com as temperaturas amenas do inverno, dá para ver com calma as lojas de Disney Spings – antigo Downtown, rebatizado e ampliado – e entrar no clima de Natal. De novembro a janeiro, a Mickey’s Very Merry Christmas Party inclui desfiles e iluminação diferente do Castelo da Cinderela, na Disney.

De 4 de dezembro a 2 de janeiro, tem a Macy’s Holiday Parade no Universal Studios. No Legoland (florida.legoland.com), em dezembro, as famílias podem tirar selfies com uma árvore de Natal feita com 270 mil peças de Lego. Já no SeaWorld (pt.seaworldparks.com), de novembro a janeiro, podem embarcar na The Polar Express Experience, para viajar até o Polo Norte para ver Papai Noel.