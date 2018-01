Surpresas reveladas em um sobrevoo

SANTA ELENA DE UIARÉN

O voo de helicóptero revela cachoeiras e fendas que se abrem nos arredores do Monte Roraima. O aparelho, que transporta cinco pessoas, além do piloto, parte de Santa Elena de Uiarén, já do lado venezuelano.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alternativa para quem quer chegar ao topo das montanhas sem ter de encarar seis dias de caminhada (leia mais na página 7) pela selva, o sobrevoo é um espetáculo à parte. Os desafios de quem escolhe ir de helicóptero são outros. O primeiro é o preço: o voo de menos de duas horas custa US$ 1.900 para um grupo de cinco pessoas, com paradas nos Montes Roraima e Kukenán. Se dinheiro não for o problema, tudo vai depender das condições meteorológicas, nem sempre favoráveis.

Depois de partir de Santa Elena de Uiarén, os montes aos poucos começam a aparecer no horizonte da Grande Savana. Com um pouco de sorte é possível avistá-los sem que a neblina atrapalhe. Logo se observa o Salto Kukenán, uma das maiores cachoeiras do mundo, com 610 metros de altura. Um relevo espetacular. No topo dos montes, porém, as paradas têm horário contado: no máximo 20 minutos, em razão das rápidas variações do clima.

Tempo suficiente para ver algumas plantas e animais endêmicos - ou seja, que só existem ali -, como a incrível Oreophrynella, uma rã minúscula, do tamanho de uma unha, toda negra. A espécie, muito antiga, conseguiu preservar suas características primitivas.

Em um ambiente assim, alguns seres apresentam alta quantidade de melanina - em outras palavras, um aumento da pigmentação preta. Foi a solução encontrada pela natureza para proteger os animais da intensa radiação ultravioleta existente na altitude. Assim, a rã perde água por evaporação e ganha a coloração escura, que proporciona uma camuflagem perfeita entre as pedras.

Caminhar sobre os Montes Roraima e Kukenán é algo único. "Normalmente, o montanhista diz que vai subir para conquistar uma montanha. Aqui, eu inverto essa ordem. Digo que você não deve querer conquistar o Monte Roraima e, sim, deixar ser conquistado", diz Magno de Souza, responsável por uma das agências de turismo que operam na região.

No currículo, aproximadamente 470 viagens de ida e volta até o topo dos montes. Mas o piloto do helicóptero, Rafael León, acredita que ainda não conhece tudo na região do Monte Roraima. "Se conhecesse, não teria mais a emoção de estar sempre aqui", diz. E completa: "Não há palavras para descrevê-lo."

Rochas, cristais, lagos, vegetação, cachoeiras, nascentes de rios, lendas e mistérios. Na verdade, o tempo que se passa no Monte Roraima quando se vai de helicóptero é curto. A impressão é que muita coisa a ser explorada ficou para trás (como de fato ocorre). Para não voltar para casa com tal sensação, é possível passar uma ou duas noites no local. Nesse caso, é preciso ter uma equipe de apoio com guia e combinar, com antecedência, com a agência contratada. PAULO LIEBERT

Tour de helicóptero: www.raulhelicopteros.com

COMO IR

PASSAGEM AÉREA

O trecho SP-Boa Vista-SP custa a partir de R$ 798 na Gol (0300-115-2121; voegol.com.br) e R$ 958 na TAM (4002-5700; tam.com.br)

PACOTES*

R$ 2.950: 8 noites, com refeições na trilha, guia e equipamentos de camping. Na Riviera (0--11-5533-6889; www.rivieraoperadora.com.br)

R$ 3.407: 8 noites, com refeições na trilha, guia e equipamentos de camping. Na Filhos da Terra (0--11-3171-2000; www.filhosdaterra.com)

R$ 3.428: 7 noites, com refeições na trilha, passeios e equipamentos de camping. Na Sem Fronteiras (0--11-2091-3595; www.semfronteiras.tur.br)

R$ 3.647: 9 noites, com refeições na trilha, guia e equipamentos de camping. Na Natural Mar (0--11-3256-7492; www.naturalmar.com.br)

R$ 3.660: 8 noites, com refeições na trilha, guia e equipamentos de camping. Na Pisa Trekking (0--11-5052-4085; www.pisa.tur.br)

R$ 3.860: 9 noites, com refeições na trilha, guia e equipamentos de camping. Na Freeway (0--11-5088-0999; www.freeway.tur.br)

R$ 3.867: 10 dias, com refeições na trilha, guia e equipamentos de camping. Na Venturas e Aventuras (0--11-3872-0362; www.venturas.com.br)

PASSEIOS

Roraima Adventures: localizada em Boa Vista, a empresa (www.roraima-brasil.com.br)é especializada em trekkings no Monte Roraima. A logística inclui o traslado a partir de Boa Vista em veículo privativo, equipamento de camping, alimentação e guia. O viajante só precisa escolher a data que deseja viajar - a agência se encarrega de formar o grupo

ONDE FICAR

Hotel Aipana Plaza: quarto individual por R$ 165 e duplo, por R$ 190. Inclui café.

Informações: aipanaplaza.com.br

QUANDO IR

De maio a setembro: é o melhor período para quem tem como prioridade ver as cachoeiras

com farto volume de água.

A época, entretanto, tem grande possibilidade de chuva De outubro a abril: tempo de estiagem, o que facilita a vida dos aventureiros que pretendem encarar caminhadas pelas trilhas da região

*Mínimo por pessoa em quarto duplo, com aéreo