Sustos na região que virou tendência

Para quem gosta de arrepios de verdade, recomendo driblar zumbis e fantasmas, que perambulam pela área para carregar o visitante para masmorras e calabouços, e seguir em direção ao Guy's Hospital, do outro lado da estação, na St. Thomas Street. Na frente dele, no topo de uma igreja, está o Old Operating Theatre (www.thegarret.org.uk), uma das salas de cirurgia mais antigas do mundo.

Construída em 1822, antes da invenção da anestesia e dos antissépticos, tem o formato de um teatro de arena, onde médicos iam para assistir aos procedimentos, que eram rápidos - cirurgiões podiam realizar uma amputação em menos de um minuto. O museu ao lado mostra objetos da época. Interessante e assustador.

De volta ao século 21, é hora de conhecer uma das áreas que estão virando moda. Saia do museu, passe o The Shard, o prédio mais alto da cidade, e caminhe por dois a três quarteirões na St. Thomas Street. O lugar é mesmo um tanto deserto, mas não desista. Vire à direita na Bermondsey Street, rua graciosa que tem atraído negócios e moradores.

Uma das mais recentes e importantes adições é a galeria de arte contemporânea White Cube (whitecube.com), que tem outros dois endereços na cidade e obras de importantes artistas britânicos, como Tracey Emin e Damien Hirst, e internacionais, como Gabriel Orozco, Doris Salcedo e Miroslaw Balca. Para compras, passe na Lovely and British (lovelyandbritish.com), que vende objetos de decoração, roupas, joias e lembrancinhas perfeitas da viagem.

Para comer bem, o The Garrison (thegarrison.co.uk) prepara pratos deliciosos com ingredientes da estação. O pub tem uma sala de cinema no andar de baixo. Já o The Woolpack (woolpackbar.com), apesar de não ser tão bonito, tem um jardim que é uma grande vantagem no verão.

* É jornalista, paulistana e

vive em Londres há 10 anos