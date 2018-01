Swakopmund: brisa marítima para refrescar

Swakopmund tem apenas 42 mil habitantes, é a segunda mais populosa cidade da Namíbia e parece um pedacinho da Alemanha. Litorânea. Fundada em 1892 como porto do então Sudoeste Africano Alemão, acabou preservando arquitetura e tradição germânicas.

O idioma de Goethe, aliás, está presente nas placas, nos cardápios e nos diálogos de muitos dos habitantes.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foram 370 quilômetros de estrada para chegarmos até lá (os últimos 40, com asfalto).

No meio do caminho, o almoço foi na pequena e peculiar Solitaire – um conjunto de posto de gasolina, pousada e lanchonete ladeado por um inusitado cemitério de automóveis velhos no meio da areia.

Depois de tantos dias em meio árido, a brisa marítima de Swakopmund foi um refresco para olhos e narinas ressecados. Também foi bom retornar a ambiente urbano estruturado – a organizada cidade é um alívio para a cabeça. Além de oferecer movimentados bares e restaurantes, o balneário tem como atrações principais um museu municipal que vale a visita e um aquário – para a alegria da criançada.

Curiosidade aleatória: em 2006, foi nesta cidade que nasceu Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, filha dos atores Angelina Jolie e Brad Pitt.