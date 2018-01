sydneybuses.info/

Fique atento às paradas de ônibus com uma logomarca verde, no centro da cidade: isso significa que você está no ponto por onde passam duas linhas circulares, 430 e 555. A linha 555 é a mais turística e vai da Circular Quay Railway Station, de onde partem os ferries, e cruza a cidade passando por Chinatown e pela prefeitura. Ótimo para aprender a se localizar na metrópole.

The Royal Botanic

Gardens

rbgsyd.nsw.gov.au

Em uma área de 30 hectares, com vista privilegiada para a Opera House, o parque oferece uma atmosfera de tranquilidade em meio ao agito turístico das imediações. Diariamente, às 10h30, há tours guiados que partem do Garden Shop. Além disso, há uma vasta programação de shows gratuitos nos meses de abril e maio. Para workshops e tours especiais, reservar é essencial.

The Rocks Discovery

Museum

therocks.com

O museu é pequeno, mas eficiente em sua proposta: narrar a história da região de The Rocks aos visitantes, num espaço interativo. Na exposição montada no prédio do século 19, é possível entender o processo da colonização inglesa e os protestos que mantiveram a área intacta - hoje, um polo turístico de Sydney.

Gallery of New South Wales

artgallery.nsw.gov.au

São cinco pisos de arte australiana e um acervo de quase 30 mil peças. Apenas algumas poucas exibições temporárias são cobradas - a maior parte do que está à mostra é mesmo de graça. Há vários tours grátis para exposições e áreas específicas do museu. Às quartas-feiras, quando a casa fecha às 21 horas, são realizadas palestras e eventos com convidados especiais.

Sydney Harbour

National Park

tinyurl.com/harbour2013

O parque foi criado para proteger a área costeira e pequenas ilhotas de Sydney - prepare-se para fazer fotos incríveis de penhascos e até de uma vista incomum da Harbour Bridge e da Opera House a partir de Clark Island. Se o dia estiver ensolarado, é possível fazer snorkeling nas áreas costeiras. Populações de pinguins costumam frequentar várias áreas do parque - que conta ainda com trilhas como a South Heritage Trail, próxima a Sydney Harbour. Ali está o Hornby Lighthouse, farol construído em 1858.

Praias

sydney.com

O verão, de dezembro a março, marca a altíssima temporada nas praias da cidade. Bondi, a mais famosa, é point de surfe e tem um gramado extenso em uma colina, ideal para assistir às manobras dentro d'água. Manly, acessível via ferry, tem atmosfera alternativa e palmeiras à beira-mar. Além de mergulhar e tomar sol (não esqueça do protetor), muitas delas contam com trilhas para diferentes tipos de preparo físico. Quer uma dica extra para economizar? Faça como os locais e leve seu almoço de casa. / A.M.