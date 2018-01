Florence and The Machine, Kasabian, Marina and The Diamonds e Interpol são alguns dos primeiros nomes confirmados para a edição 2015 do Sziget, em Budapeste, que ganhou o prêmio de melhor festival mainstream do ano passado no 6º Prêmio Anual de Festivais Europeus (eu.festivalawards.com).

O evento ocupa uma ilha, Óbuda, no meio do Rio Danúbio, pouco ao norte do Parlamento, um ícone na capital húngara. Além da ótima programação, é um festival bem em conta: o passe para os sete dias de shows mais camping básico (você monta a barraca onde quiser e usa os vestiários) custa A 229 (R$ 784). Há camping vip, com piscina. E quem prefere um quarto com cama e chave pode reservar no Flexotel, opção itinerante montada na mesma ilha, por A 768,50 (R$ 2.630), 7 dias. O banheiro é compartilhado.

Ingressos avulsos de A 52 (R$ 178) a A 65 (R$ 223) por dia. Mais: szigetfestival.com.