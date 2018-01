TAM deixa de oferecer assentos mais exclusivos Passageiros da TAM não terão mais primeira classe a partir de 1º de novembro. A companhia deixará de oferecer os serviços mais exclusivos de um voo em seus trechos internacionais para Estados Unidos, México e Europa. Segundo posicionamento oficial, a medida foi tomada por falta de procura na primeira classe e para "possibilitar o aprimoramento dos assentos na Business Class e do serviço oferecido a bordo". A executiva terá poltronas com 2,13 metros quando reclinada, 15% a mais que as atuais.