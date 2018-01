Tambaba, a preferida dos naturistas

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No restante da praia há belezas naturais de sobra à disposição de todos. Formações rochosas esculpidas ao longo de milhares de anos pela arrebentação das ondas, bem na beira do oceano, formam pequenos lagos com água do mar. De qualquer ângulo que se observe, é possível ver e fotografar curiosas formas geométricas nas pedras. Falésias completam o cenário.

Também por causa das rochas, as ondas ali são um pouco mais fortes se comparadas às da praias vizinhas. Mas, ainda assim, o mar convida a um banho.