Você vai notar a diferença quando estiver numa região que lembra o porto novo de Barcelona, mas cresce no ritmo de Dubai. E também no bairro que tem lojas, baladas e pessoas com jeitão de Londres. Ou tão somente de olhar para o Rio Tejo. Quem não pisa em Lisboa há mais de dez anos precisa se preparar para uma surpresa.

A capital portuguesa está menos alfacinha e mais gira, adjetivo usado pelos jovens para classificar toda e qualquer coisa considerada cool, linda ou deliciosa demais. De uma larga posta de bacalhau com azeite (alguns detalhes não devem nem podem mudar) aos badulaques supercoloridos de um brechó. Basta mudar o gênero da palavra e usar em cada frase, como se fosse vírgula.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Parque das Nações, criado para a Exposição Mundial de 1998, é o maior ícone dessa Lisboa renovada. Em pouco mais de dez anos, a região conseguiu fazer os olhos do mundo inteiro se voltarem para a porção leste da cidade, antes um deserto de turistas - e até mesmo de lisboetas. Afinal, as casas de fado da Alfama sempre ficaram mais ao centro, não muito longe das lojas chiques da Avenida da Liberdade. E a Torre de Belém é a grande atração a oeste desde a época de Vasco da Gama.

Veja também:

24 horas entre as modernidades do Bairro Alto

Admirável Parque das Nações

Sopro de inovação na histórica e tradicional Belém

Mais novidades estão a caminho. A ambição dos projetos para os próximos anos tem um quê de Grandes Navegações. Até 2017, um moderno aeroporto de 3,3 milhões, na vizinha Alcochete, deve substituir o tímido terminal em funcionamento hoje, que tem como única vantagem estar a menos de 15 minutos do centro. A cidade também ganhará trem de alta velocidade, porto para cruzeiros internacionais - colado no centro de Lisboa - e ciclovias.

AVANÇADINHAS

Mas se as obras estruturais da nova capital ainda estão sendo planejadas, outras e vibrantes intervenções já podem ser vistas e apreciadas para onde quer que você vire a cabeça. Algumas tão avançadinhas que fariam corar o bronze da estátua de Fernando Pessoa que enfeita a frente do café A Brasileira, no Chiado. Ou o que mais se pode dizer da enorme escultura de pernas abertas na entrada da badalada boate Lux, às margens do Tejo?

Não ficam para trás os estúdios de tatuagem e piercing do Bairro Alto e toda a fauna que ali circula. Descolados, punks, amalucados e outras modernidades que você nem sabia existir. Somados a lojinhas de design, ateliês de novos ou consagrados estilistas (Fátima Lopes vende por ali vestidos número 32 e 34, ótimos para Victoria Beckham), barzinhos numa sequência interminável.

A onda do politicamente correto parece não ter arrebentado por aqueles lados do Atlântico. Isso pode causar algum eventual embaraço - o motorista do táxi é capaz de dizer que para trajeto tão curto seria melhor você andar -, mas a sinceridade tem também um lado refrescante. E engraçado.

REVIVAL

A embalagem dos rebuçados Doutor Bayard estão aí para comprovar. Basta olhar para o canto inferior que você vai ler: contém "100 gramas, aproximadamente". Aqui ninguém se daria ao trabalho de ser tão honesto. Essas prosaicas balinhas para tosse mostram ainda outra tendência. Resgatar o passado, numa atitude tipicamente vintage e moderna que só.

Nessa linha estão produtos como os sabonetes de orquídeas que nossas vovós disputavam a tapa, as andorinhas de porcelana, a pasta dentrífica Couto (sim, sim, é um tipo de ancestral da Colgate), enfim... Todos esses itens estão na loja A Vida Portuguesa - Desde Sempre, eleita recentemente uma das dez melhores da cidade pelo Guia Time Out.

Mas também nos comics pintados em azulejos na fachada de um quatro-estrelas do Parque das Nações e nos copos bico-de-jaca de vidro preto que agora fazem sucesso nas vitrines mais conhecidas. E no carpaccio de bacalhau. Muito embora a posta larga seja mais recomendável, de preferência a do restaurante Tavares, entre lustres de cristal e espelhos antigos.

Já imaginou algo mais tradicional que a Alfama? Pois é, nem eu. Mas numa noite dessas, na ainda mais tradicional Casa de Fado, veio a surpresa. Um rapaz se achegou para perto do palco e pediu para cantar. Era francês, explicou a todos. Não sabia nem uma palavra em português, mas conhecia de cor vários fados.

FADO EUROPEU

Cantou duas músicas com ritmo de Comunidade Europeia, foi aplaudido e fugiu na sequência, embaraçado e realizado. Surpresinhas da nova Lisboa. Sei que já disse antes, mas é bom repetir, como nos mantras. Prepare-se para redescobrir Portugal.

Viagem feita a convite da Associação Turismo de Lisboa

ELES AINDA EXISTEM

Fui checar e, ufa!, eles ainda estão por lá. Afinal, mesmo quem busca a Lisboa renovada não vai deixar de querer ver (ou provar) a terrinha de antigamente.

Engordativos bolinhos de ovos e de amêndoas você encontra na Confeitaria Nacional, que abriu as portas ainda no século 19 (www.confeitarianacional.com).

No Largo de São Domingos parecem eternos a loja A Ginjinha e seu licor de ginja, servido para você beber na rua. A cada gole, uma careta. É forte mesmo.

A Brasileira (www.abrasileira.pt) continua sendo o lugar para tomar uma bica, ou cafezinho, como queira, no Chiado.

Continua firme e forte a aristocrática Luvaria Ulisses (www.luvariaulisses.com), que, claro está, vende todos os tipos de luvas desde sempre, ou pelo menos desde os idos de 1925.

Castelo de São Jorge, Elevador de Santa Justa, Terreiro do Paço, Torre de Belém, Mosteiro dos Jerônimos e Padrão dos Descobrimentos completam o check-list.

COMO IR

PASSAGEM AÉREA

SP-Lisboa-SP: R$ 2.270,49 na TAP (0--11-2131-1200)

PACOTES*

US$ 825: 4 noites. Americanas Viagens (4003-4313)

US$ 1.020: 6 noites. Submarino Viagens (4003-9888)

US$ 1.033: 4 noites. Top Brasil (0--11-3926-8000)

US$ 1.039: 4 noites. Sem Fronteiras (0--11-3853-4401)

US$ 1.044: 4 noites. Friends in the World (0--11-3894-9403)

US$ 1.058: 4 noites. New Age (0--11-3138-4888)

US$ 1.066: 4 noites. Panamericano Viagens (4002-7782)

US$ 1.066: 4 noites. Inside (0--11-4508-8010)

US$ 1.168: 4 noites. Beeline (0--11-3373-9200)

US$ 1.193: 4 noites, na Soft Travel (0--11-3017-9999)

US$ 1.206: 4 noites. Turismo10 (0--11-3253-7300)

US$ 1.226: 4 noites. Filhos da Terra (0--11-3171-2000)

US$ 1.227: 5 noites. Apex Travel (0--11-3722-3000)

US$ 1.257: 4 noites. ADVtour (0--11- 2167-0677)

US$ 1.260: 4 noites. Intravel (0--11-3206-9000)

US$ 1.272: 4 noites. Flot (0--11--4504-4500)

US$ 1.397: 4 noites. Rubiatur (0--11-3258-6555)

US$ 1.542: 6 noites, tour. Visual (0--11-3235-2000)

US$ 1.569: 5 noites. CVC (0--11-2191-8911)

US$ 1.700: 4 noites, passeios. Keith Prowse (0--11-3167-2757)

US$ 1.793: 5 noites, passeios. Natural Mar (0--11-3236-4949)

US$ 1.898: 4 noites, tour. Tereza Ferrari (0--11-3021-1699)

US$ 2.139: 9 noites, passeios. Na CI (0--11-3677-3610)

US$ 2.201,09: 3 noites. Teresa Perez (0--11-3799-4000)

US$ 2.219: 4 noites. Interpoint (0--11-3087-9400)

US$ 2.266: 6 noites, passeios. Maktour (0--11-3818-8222)

*Preço por pessoa em quarto duplo, com aéreo e café da manhã