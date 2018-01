Teatro art déco e salsa no renovado centro de Napa

Norman Rose Tavern

normanrosenapa.com

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aberto no ano passado, esse pub chique serve ótimos pratos de comfort food. Um dos melhores itens do menu é o hambúrguer de cordeiro com alho, espinafre e queijo de cabra (US$ 12,95).

Oenotri

oenotri.com

O cardápio, especializado na culinária do sul da Itália, muda a cada noite. Numa visita recente, estavam disponíveis receitas criativas como o Gigli (uma pasta em formato de flor) com queijo robiola, alho e nozes (US$ 14,50). O Oenotri também atrai fãs de pizzas de estilo napolitano (de US$ 12 a US$ 15,50), que levam coberturas como sardinhas da Baía de Monterey e rúcula.

Uptown Theater

uptowntheatrenapa.com

A reinauguração do teatro, fundado em 1937, causou sensação no West End. Todos os detalhes art déco foram restaurados. Com murais coloridos de teto e o letreiro de néon original, o teatro de 860 lugares tem recebido performances de destaque como a da banda de rock inglesa Squeeze.

Ceja Vineyards

cejavineyards.com

A experiência de degustação vai além do vinho no Ceja Vineyards, que também funciona como lounge e galeria de arte. As noites de sábado são especialmente animadas. Enquanto os copos vão sendo reabastecidos na happy hour (das 17h30 às 19h30), o filho do proprietário, Ariel Ceja, dá aulas gratuitas de salsa aos visitantes.