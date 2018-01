Tela grande Graças ao sucesso da franquia Piratas do Caribe, que está em fase de produção do quinto longa com o astro Johnny Depp firme e forte no elenco, Jack Sparrow ganhou uma atração só sua no Disney Hollywood Studios. A alma do brinquedo é um telão de cinema por meio do qual a história é narrada. Uma réplica do navio pirata Pérola Negra existe fisicamente no espaço e entre suas velas são projetadas as imagens holográficas do capitão, tão bem feitas que parece mesmo que Depp e sua indefectível garrafa de rum estão ali, a poucos passos do público.