Telefonando do exterior

Vendidos em bancas de revista e quiosques de câmbio, os cartões telefônicos não-oficiais barateiam bastante as ligações. Mas usar pode ser um perrengue: é preciso raspar um código e seguir instruções um tanto complicadas.

Chip local

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com celular desbloqueado, passe numa loja e compre um chip local. É bom para fazer ligações locais e receber SMS, mas se você ligar para o Brasil vai acabar com os créditos rapidinho.

Skype

Você compra créditos em skype.com e pode falar baratinho com o Brasil em lan houses ou usando seu laptop ou smartphone em ambiente Wi-Fi. De computador para computador a ligação é gratuita.

Skype In

Combina Skype com chip no exterior: você faz uma assinatura, ganha um número Skype e pode encaminhar as chamadas para o número do seu chip no exterior. Seus amigos vão poder ligar de graça para você.